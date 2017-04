Funk & Show con Ludacris, Raekwon… ¡Lo mejor del sonido negro!

Funk & Show con Jesús Sánchez regresa una semana más repleto de 60 minutos con las novedades del mejor sonido negro. En el Funk & Show de esta semana, podrás escuchar a Ludacris o a Raekwon junto a CeeLo Green.

Los miércoles tienes una cita con Funk & Show, exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta"). Atento a la semana que viene que tendremos 'Funk & Show Flashbacks In The Mix, una sesión que repasa los clásicos del sonido negro, especial para la Semana Santa. Si no puedes esperar y tienes ganas de más, aquí tienes una recopilación de programas de semanas anteriores. A continuación visualiza algunos de los temas que podrás disfrutar en el radio show de hoy.

Logic - Everybody



Ludacris – Vitamin D (feat. Ty Dolla $ign)



WizKid - Come Closer



Be Luxury Feat Mr. Melly



Joyner Lucas - Ultrasound



Tech N9ne - PTSD (Warrior Built) Feat. Krizz Kaliko & Jay Trilogy



Raekwon - Marvin (Audio) ft. CeeLo Green