Funk & Show con tracks de Big Sean, Mariah Carey o Magic

El programa del mejor sonido negro es Funk & Show, con Jesús Sánchez, que una semana más nos sorprende con los mejores tracks del género. En el radio show de hoy tendremos a Big Sean, Mariah Carey o Magic. Déjate llevar, ¡sumérgete!

Cada miércoles tienes una cita muy especial con un nuevo Funk & Show semanal, exlusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta").

Estos son algunos de los temas del programa de hoy

Big Sean - No Favors feat Eminem



ImSoMaleek - Lisa

XO - My City ft Propain & Gt Garza

Faith Evans & The Notorious B.I.G. ft Jadakiss – NYC



Mariah Carey - I Don't ft. YG



Jeremih - I Think Of You ft. Chris Brown, Big Sean



Magic (Official Audio) - Verse Simmonds ft. Machel Montano