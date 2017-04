Funk & Show: Ed Sheeran, Calvin Harris, Major Lazer y muchos más mezclados en esta sesión

Funk & Show: In The Mix, es un repaso non-stop para el mes de abril con 60 minutos de lo mejor del sonido negro mezclado para ti por Jesús Sánchez

Recuerda que cada miércoles puedes escuchar Funk & Show solo a través de nuestra web Maxima.FM y APP para tu smartphone dentro de la opción a la carta. Estos son algunos de los tracks que podrás escuchar en este programa especial:

Bruno Mars- That's what i like (Partynextdoor remix)

Destructo ft. Freddie Gibbs - "Renegade"



Drake - Do not disturb

KYLE - iSpy (feat. Lil Yachty)



Yoshi Thompkins - MONKEYSEEMONKEYDO (feat. Denzel Curry, S Dot Braddy and Nell)

Big Sean ft. Eminem - No favors

Calvin Harris - Heatstroke ft. Young Thug, Pharrell Williams, Ariana Grande -



Ed Sheeran - Shape of You (Major Lazer Remix feat. Nyla & Kranium)



Flo Rida & 99 Percent - "Cake"



Iggy Azalea - Mo Bounce



Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)



Logic - Everybody



Major Lazer Presents: Bunji Garlin - Television