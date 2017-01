Funk & Show: esta semana con Alicia Keys o Kanye West

Cada miércoles te traemos el show del sonido negro a MaximaFM con Jesús Sánchez. Un viaje musical que incluye el mejor funky. Funk & Show repasa listas y novedades. Durante 60 minutos, ¡sumérgete!

Un programa que es exclusivo para escucharlo a través de nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone (dentro de la opción “a la carta”) y la plataforma iTunes.

Aquí tienes un adelanto de los tracks que sonarán en el radio show de hoy:

PnB Rock - Hanging Up My Jersey feat. Ty Dolla

Casey Veggies - All eyez on me

Khalis - Let's go

Alicia Keys - Sweet F'in Love

Charlie Wilson - I'm Blessed ft. T.I.

T.Graves (Do Ya Dance) feat. Mr. Major, Phil Jaxson

YG feat. Lil Wayne - Trill

Gucci Mane feat Drake - Both

Migos - Bad and Boujee ft Lil Uzi Vert

Tyga feat. Kanye West - Feel me