Funk & Show: In The Mix, la primera sesión de funky del 2017

Ya es miércoles y llega el primer programa del año para Funk & Show. En esta ocasión una sesión de 60 minutos que mezcla temas de Chris Brown, Robin Thicke o Sean Paul con Jesús Sánchez a los platos. Funk & Show es exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone (dentro de la opción “a la carta”) y la plataforma iTunes. ¡Dale al play y déjate llevar por la primera sesión de 2017! Si una vez que acabes el programa de hoy quieres más, aquí tienes una recopilación de programas anteriores.





Tracklist de todos los temas que incluye el set de esta semana:

CHRIS BROWN FEAT. GUCCI MANE & USHER - PARTY

YOUNG CHIZZ - A$$ BETTIN'

ESFX -KEEP IT 100

EXTRAORDINAIRE FEAT. RASTAS WORLD - ACT UP

LAW FEAT. GUCCI MANE - KNOW ME

TIGO B - CNN

FAT JOE & REMY MA FEAT. TY DOLLA $IGN - MONEY SHOWER

ROBIN THICKE FEAT. NAS - DEEP

DE LA SOUL FEAT ESTELLE & PETE ROCK - MEMORY OF US

CAROLINE SMITH - TRYING NOT TO LOVE YOU

DEJ LOAF - IN LIVING COLOR (OH NA NA)

FETTY WAP FEAT- NICKI MINAJ - LIKE A STAR

NICK GRANT FEAT RICCO BARRINO - THE SING ALONG

SEAN PAUL FEAT DUA LIPA - NO LIE

MR MAURICIO FEAT. AUSTIN MAHONE, PITBULL & BOBBY BISCAYNE - BAD BOYZ

DIDI J FEAT SHAGGY - SAY NO MORE