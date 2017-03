Funk & Show: In The Mix, una sesión non-stop con Flo Rida o Busta Rhymes

Funk & Show: In The Mix, es un repaso non-stop para el mes de marzo a las novedades que hemos ido presentando estas últimas semanas: Flo Rida, Mila J, Fetty Wap, Robyn Hood, Busta Rhymes, Wale, Russ, Scotty ATL, Fat Joe, Mike Will Made It, X.O., Denzil Porter, Trap Beckham, Khelani… RnB, Rap, Trap, Soul… más de 60 minutos de lo mejor del sonido negro “in the mix”.





Recuerda que cada miércoles puedes escuchar Funk & Show solo a través de nuestra web Maxima.FM y APP para tu smartphone dentro de la opción a la carta.