Funk & Show te trae un mashup de Michael Jackson

Una semana más Jesús Sánchez nos sorprende durante una hora con las novedades del mejor sonido negro. En el radio show podrás escuchar un mashup a Michael Jackson y su Blood on the Dance Floor X Dangerous.

Déjate llevar, ¡sumérgete!

Estos son algunos de los tracks que incluye el programa de hoy:

Ty Dolla Sign - So Am I ft. Damian Marley & Skrillex

Wale - Scarface Rozay Gotti

Leikeli47 - Who's That

Sam Sneak feat. Billy Blue, Zoey Dollaz & Bruno Mali - PIKLIZ"

Lil Uzi Vert - Neon Guts feat. Pharrell Williams

DJ Kay Slay - Jealousy (feat. Busta Rhymes, Tech N9ne, The Game & Meet Sims)

Statik Selektah "But You Don't Hear Me Tho" feat. The Lox & Mtume

George Michael - Fantasy ft. Nile Rodgers