Funk & Show te trae dos temas de Bruno Mars

Cada semana repasamos el mejor sonido negro en FUNK & SHOW, con Jesús Sánchez, exclusivo para Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción “a la carta”).



Dale al play y... ¡sumérgete! Si tienes ganas de más aquí tienes una recopilación con todos los programas.

Bruno Mars - Chunky



Bruno Mars - That’s What I Like



A Boogie Wit Da Hoodie - Drowning (WATER) ft Kodak Black



Nelly - Sounds Good to Me



Keyshia Cole - You ft. Remy Ma, French Montana



STORMZY [@STORMZY1] - COLD



DJ Lucci feat Sage The Gemini - Cash Jeans