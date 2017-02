Funk & Show trae a Tinie Tempah, Major Lazer o CeeLoo Green

Esta semana Jesús Sánchez nos sorprende con temas de Tinie Tempah, Major Lazer o CeeLoo Green, entre otras muchas novedades más que sonarán del mejor sonido negro. Déjate llevar, ¡sumérgete!

Los miércoles tienes una cita obligatoria con un nuevo FUNK & SHOW semanal

Aquí tienes un adelanto de lo que podrás escuchar en el programa de hoy

Tinie Tempah - Text From Your Ex ft. Tinashe

Mari - Pride

Keyshia Cole - You Feat. French Montana & Remy Ma

Kehlani – Keep On



Faith Evans & Notorious B.I.G ft. Snoop Dogg - When We Party

CeeLo Green & Tone Trump - Power

Lecrae feat. Ty Dolla $ign - Blessings

Major Lazer - Run Up (feat. PARTYNEXTDOOR & Nicki Minaj)

Jeezy - Give It To Me ft. Chris Brown