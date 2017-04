¿Ha remezclado Marshmello Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankke?

Que ‘Despacito’ no ha pasado desapercibido por ningún mortal en nuestro país es un hecho. El tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee ha sido versionado por Justin Bieber recientemente, y claro ha calado entre los norteamericanos, como el ya no tan misterioso DJ Marshmello (Dot Com se esconde tras él).

Con este sutil tuit dejó caer lo que podría estar cocinando en su estudio… ¿un remix al tema de Fonsi, Yankee y ahora Bieber?

Despacito — marshmello (@marshmellomusic) 19 de abril de 2017

Poco después nos mostraría como iba la faena con este vídeo que subió a sus redes sociales y que en MaximaFM conseguimos capturar para vosotros. Unos segundos de duración que confirman que sí amigos, Despacito estaba en su ordenador cambiando de ritmo, y adaptándose al estilo de Marshmello. ¡Dale al play y flipa!

Pero tranquilo. Si no te gusta ‘Despacito’, estas de enhorabuena. Finalmente el DJ y productor no sacará a la luz esta adaptación, tras hacer caso a las suplicas de sus fans, que llenaron de comentarios sus redes sociales. Sentenciaba así, con este tuit, “El Culebrón Despacito”.