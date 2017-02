Hasta siempre Carl Cox, hasta siempre amigo

Es una sensación agridulce… por un lado estamos felices, muy felices de haberle tenido durante tantos años con nosotros. Por otro… pues… un poco tristes, por qué no decirlo. Carl Cox deja su radioshow, Carl Cox Global. Han sido miles de minutos cargados de sensaciones y emociones que nos han hecho viajar alrededor del mundo, acompañándole en sus sets. Muchos años descubriendo sonidos y exclusivas. Por todo esto y mucho más te decimos: ¡gracias Carl! ¡gracias amigo! Gracias por tu sonrisa y por confiar en MaximaFM. Hemos querido prepararte este pequeño homenaje.

El sábado 25 de febrero, a partir de las 22 horas (una hora antes en Canarias) no te pierdas el último Carl Cox Global de la historia. "This is the Final Chapter"