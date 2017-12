In Sessions especial Maxima Reserva con Enric Font. Familia, despedimos la última edición de In Sessions antes de 2018 con catorce horas de clásicos en dos días. Nos espera un line up de artistas nacionales e internacionales, seguro que te suenan… recuerda: “Nosotr@s ponemos la música, tú eliges el lugar”. Y Enric te espera cada finde, y a diario con Maxima Reserva. Gracias por estar ahí, ¡Feliz Año Nuevo!.

Viernes 29 Diciembre 2017:

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

Especial Maxima Reserva I Parte

#InSessionsMaximaReserva

23:59 hs Enric Font

01:00 hs Abel The Kid

02:00 hs Arturo Grao

02:45 hs Chumi Dj

04:00 hs David con G

05:00 hs Frank Trax

06:00 hs Ferry Corsten

Sábado 30 Diciembre 2017:

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

Especial Maxima Reserva II Parte

#InSessionsMaximaReserva

23:59 hs Jose Mª Castells

01:00 hs Ramsés López

02:00 hs David Oleart

03:00 hs Matt Darey

04:00 hs Arturo Grao

05:30 hs Enric Font Live @ Maxima Premium Festival