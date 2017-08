In Sessions (The Best Of): Arcadia Records & Play Trance.

¡Hola, Hola, Hola Familia! Este finde regresamos con The Best Of, con uno de nuestros sellos más internacionales (se acaban de tomar un descanso tras más de 50 referencias publicadas): Arcadia Records ,con Jose de Mara; y el domingo Play Trance Classics; recuerda: “Nosotr@s ponemos la Música, tú eliges el lugar”. Feliz weekend #FamilyMaxima, ¡abrazos XXL!.

Aquí tienes el line up:

Viernes 18 Agosto:

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

Especial Arcadia Records IParte

#InSessionsArcadiaRecords

23:59 hs Jose De Mara

01:00 hs Crusy

02:00 hs Les Castizos

03:00 hs Lahox

04:00 hs Alex Guerrero

05:00 hs Alexander Som

06:00 hs Subshock & Evangelos

Sábado 19 Agosto:

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

Especial Arcadia Records IIParte

#InSessionsArcadiaRecords

23:59 hs Ashton Love

01:00 hs Sam Pace

02:00 hs Gil Sanders

03:00 hs Jordan Jay

04:00 hs Andy Wild

05:00 hs Sickbeatz & Kriban

06:00 hs Blake Light

Domingo 20 (Lunes 21) Agosto:

De 23:59 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

Paul Van Dyk Pres. VONYC Sessions

Lunes 21 Agosto:

De 02:00 hs a 04:00 hs (1h. menos en Canarias)

Especial Play Trance #Classics 06

#InSessionsMaximaPlayTrance

02:00 hs Dj Pillow

03:00 hs KliPeR