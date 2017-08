In Sessions (The Best Of): Climax By Jose M Duro & Play Trance Classics.

¡Hola familia! Este finde regresa In Sessions The Best Of con Jose M Duro , que nos trae desde Climax una edición de lujo: House Masters & Classics, este último mezclado y seleccionado por el mismo Duro; y el domingo, madrugada del lunes, para cerrar la semana nuestros amig@s de Play Trance, el mayor colectivo de este género en nuestro país, vuelve con los #Clásicos ; recuerda: “Nosotr@s ponemos la Música, tú eliges el lugar”. Muchas gracias por estar ahí, y bailar cada weekend, ¡Abrazos XXL #FamilyMaxima!

Aquí tienes el line up:

Viernes 11 Agosto:

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

Especial Climax House Masters w/ Jose M Duro.

#InSessionsClimaxMaxima

23:59 hs Black Motion

01:00 hs Simon Dunmore

02:00 hs Sandy Rivera

03:00 hs David Penn

04:00 hs Franky Rizardo

05:00 hs Low Steppa

06:00 hs Joeski

Sábado 12 Agosto:

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

Especial Climax Classics w/ Jose M Duro.

#InSessionsClimaxMaxima

23:59 hs Jose M Duro – All night long.

Domingo 13 (Lunes 14) Agosto:

De 23:59 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

Paul Van Dyk Pres. VONYC Sessions

Lunes 14 Agosto:

De 02:00 hs a 04:00 hs (1h. menos en Canarias)

Especial Play Trance #Classics 02

#InSessionsMaximaPlayTrance

02:00 hs Marijuan

03:00 hs David Freire