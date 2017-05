In Sessions: Top Djs, Sónar & Play Trance México.

¡Hola familia! Este finde tenemos de todo un poco en In Sessions; abrimos weekend con Top Djs en una selección de los mejores sets de los últimos meses, el sábado, en directo desde Maxima FM Barcelona, una representación de los nuevo talentos locales de Sónar Festival; y el domingo conectamos con la escena Trance de México gracias al colectivo Play Trance; recuerda: “Nosotr@s ponemos la Música, tú eliges el lugar”. Feliz semana, y finde, gracias por estar ahí, abrazos XXL!.

Aquí tienes el line up:

Viernes 05 Mayo:

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

Especial Top Djs: The Best Of In Sessions

#InSessionsMaximaTopDjs

23:59 hs Kaskade b2b Diplo

02:00 hs Major Lazer

03:00 hs Throttle

04:00 hs Otto Knows

05:00 hs Felix Jaehn

06:00 hs Lost Frequencies

Sábado 06 Mayo:

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

Maxima FM & Sónar presentan: Sónar In Sessions.

#SonarMaximaFM

23:59 hs Fuego Squad

01:45 hs Carlos Bayona

03:30 hs Ylia

05:30 hs Tutu

Domingo 07 Mayo (Lunes 08):

De 23:59 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

Paul Van Dyk Pres. VONYC Sessions

Lunes 08 Mayo:

De 02:00 hs a 04:00 hs (1h. menos en Canarias)

Especial Play Trance México

#InSessionsMaximaPlayTranceMéxico

02:00 hs Mike Way

03:00 hs Techy