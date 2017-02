It Ain’t Me es el nuevo tranajo de Kygo y Selena Gomez

“It Ain’t Me” es el nuevo trabajo de Kygo con Selena Gomez, desde su aclamado álbum debut de 2016 Cloud Nine. Productor, DJ, músico y compositor que en MaximaFM le pudiste conocer con “Stole The Show”. Selena Gomez no es la primera vez que colabora con un DJ, ya que en 2015 lo hizo con Zedd en “I Want You To Know” con el que llegó a los puestos más altos de la lista de MaximaFM, Maxima 51 Chart. ¿Qué os parece esta colaboración?