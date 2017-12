Jack Mazzoni y Djs From Mars en Maxima 51 VIP. Hola Vippers, este jueves los artistas de Wikolia Music se van a marcar dos Sunset VIP Sessions llenas de bootlegs, mashups, … Te dejo algunos vídeos para que vayas calentando suela. ¡Os esperamos familia, feliz baile!

Jack Mazzoni – Ragadanz (Official Music Video).

Jack Mazzoni – The Fight (Official Music Video).

Jack Mazzoni – True Love (Official Video).

Jack Mazzoni – Rambaramba (Official Music Video).

Djs From Mars – The History of Hip Hop – Megamashup – 80 tracks in 5 minutes.

Djs From Mars – Best Of 2017 Rewind Megamashup – 40 tracks in 5 minutes.

Djs From Mars – The History Of Electronic Dance Music – 50 songs in 4’30” Megamashup.

Avicii Vs The Beatles Vs Martin Solveig – Without You Vs Twist And Hello (Djs From Mars Bootleg).