Jesús Taltavull estrena morning en MaximaFM

Máxima FM arranca con una temporada llena de novedades para hacer llegar a sus oyentes la mejor música electrónica del mundo. Mucho Max, de lunes a viernes de 06 a 10 horas, es el programa que despierta incluso a los más perezosos de una manera dinámica y divertida y que esta temporada estará presentado por Jesús Taltavull y Myriam Rodilla. Concursos, participación, interacción con los oyentes, temas de actualidad relacionados con la gente joven y una selección musical especialmente diseñada para despertar, sin estridencias y de una forma desenfadada, a los oyentes.

Jose AM, tras doce años en la emisora y después de Maxdrugar durante tres años, pasa a conducir las tardes de la radio dance líder del país con ‘Puro Dance’, de lunes a viernes de 17 a 19 horas.

El éxito y la popularidad se mide en cifras de ventas. Cada formato radiofónico tiene su propia lista de éxitos y Máxima FM no podía ser menos. Máxima 51 Chart, de 10 a 14 horas de mano de Arturo Grao, repasa, en cuenta atrás hacia el Nº1, los temas y recopilatorios que más se venden o se bailan en la pista. Los oyentes también podrán votar sus canciones favoritas con el fin de confeccionar el chart que mejor represente la realidad y gustos dance en nuestro país. El objetivo, como siempre, es conocer el “máximo de Máxima FM”. Además, en ‘Maxima 51 VIP’, de lunes a viernes de 19 a 21 horas, Arturo Grao anima la vuelta a casa con los temas más destacados y el avance de los que más tarde podrían pasar a formar parte de Maxima 51 Chart. Un programa 100% interactivo en el que los oyentes son los protagonistas con su participación en redes sociales o sus notas de voz al Whatsapp del programa.

Sonidos Deep House y Future House para terminar el día de una forma más que especial con Jose M. Duro en ‘Climax’, de martes a viernes de 00 a 03 horas. Y además, en su edición de fin de semana encontramos la residencia semanal y exclusiva de Defected in the House, Climax in sessions o los esenciales de Climax, sábados de 07 a 09 horas y domingos de 07 a 10 horas.

DJ Nano vuelve esta temporada con Bien Bailao, un espacio en el que, de 22 a 00 horas, caben todas las variantes de la música electrónica. Nuevas tendencias, DJs invitados y toda la información que interesa a un sector en crecimiento constante: los amantes del dance. Toda la actualidad musical de fórmula Máxima podrá ser disfrutada sin cortes publicitarios los lunes de 04 a 06 horas, de martes a viernes de 03 a 06 horas, y los sábados de 09 a 10 y de 14 a 15 horas con Máxima Deluxe.

Cada sábado, de 20 a 22 horas, Roger Sánchez vuelve a casa con su familia en Release Yourself. Los sonidos más elegantes y el estilo inconfundible de uno de los DJs más carismáticos e influyentes del mundo. Justo después, de 22 a 23 horas, el dj Nº1 del mundo, Martin Garrix, hará bailar a los oyentes con The Martin Garrix Show desde Ibiza y Nueva York. Además, llega una temporada más a Máxima FM Vonyc Sessions, uno de los radio shows más escuchados del mundo. De 00 a 02 horas sonará el mejor Trance de la mano de todo un maestro en el género, Paul Van Dyck.

Para los más nostálgicos, Máxima Reserva hará sonar todos los temas que han marcado la vida de los oyentes. Los oyentes podrán disfrutar de la mejor selección remember dance los sábados y domingos de 15 a 17 horas de la mano de todo un experto, Enric Font. Steve Aoki, el DJ más loco e hiperactivo de los top DJs te abre las puertas de su casa todos los sábados de 23 horas con una hora de beats frenéticos en Aoki’s House.

Para alegrar los domingos, de 20 a 22 horas, Albert Neve y Abel Ramos, los DJs más internacionales de nuestro país, llegan a Máxima FM dispuesto a traernos las novedades más exclusivas y las primicias que solo ellos tocan en sus sets. Máxima Deejay, un programa 100% musical en el que los amantes del sonido EDM encontrarán un lugar en el que dejarse llevar y en el que conocer qué están ‘tramando’ los deejays y productores más importantes del mundo. Para que no pare el ritmo, de 22 a 00 horas, Tiesto vuelve a Máxima FM con Tiesto Club Life. Él es uno de los DJs más aclamados del planeta. Sus temas los han bailando millones de personas y es pieza clave en los mejores festivales del mundo.

Por supuesto, esta temporada no podría completarse sin Máxima In Sessions, un espacio histórico en Máxima FM en el que se unen las sesiones de los top DJs con las sesiones de los que, poco a poco, luchan por hacerse un hueco dentro del panorama electrónico y dance. Residentes de Máxima, los sellos más importantes o las sesiones desde los festivales más importantes del país son algunos de los especiales que encontrarás en Maxima In Sessions. Sin interrupciones, solo el mejor dance de 00 a 07 horas los viernes y sábados de mano de Arturo Grao.

SOBRE MAXIMA FM

Maxima FM es la emisora de PRISA Radio especializada en música electrónica. Con 457.000 oyentes según la 2ª ola de 2017 del Estudio General de Medios, Maxima FM cuenta en su programación con importantes figuras de la electrónica internacional tales como Dj Tiesto, Paul Van Dyk, Martin Garrix y Steve Aoki.