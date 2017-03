Nuestro DJ más “maxdugador”, Jose AM, tiene un nuevo tema llamado Diablo. Esta semana es la subida más fuerte en Maxima 51 Chart gracias a vuestros votos. Hoy te traemos el videoclip del track que no tiene desperdicio alguno, y sin ánimo de hacerte un spoiler, te avanzamos que desvela que el infierno y una buena fiesta no están reñidos, siempre y cuando nuestro “diablo” Jose AM y Lexter sean los protagonistas.