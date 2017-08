La música de Skrillex y Wiz Khalifa en Funk & Show

Si deseas que llegue el miércoles para escuchar un programa nuevo de Funk & Show… ¡Aquí lo tienes! Una semana más Jesús Sánchez nos sorprende con 60 minutos repletos con las novedades de lo mejor sonido negro. Déjate llevar, ¡sumérgete!

Apunta en la agenda, los miércoles tienes una cita con un nuevo FUNK & SHOW semanal, y es exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta"). Si quieres escuchar los radio shows de semanas anteriores aquí tienes una recopilación.

Te adelantamos algunos de los temas que podrás disfrutar en el programa de hoy:

Julius Wilson - Smile



Fat Joe - So Excited (Official Video) ft. Dre



Kim Viera "Gold Lining"



DJ Envy - Text Ur Number (feat. DJ Sliink & Fetty Wap)



Ugly God - Like A Maverick



Wiz Khalifa - Something New feat. Ty Dolla $ign



Scoob Da Dawg - Throw It (Remix) feat B.o.B, Bando Jonez



DJ Sliink + Skrillex + Wale - Saint Laurent



Skrillex & Poo Bear - Would You Ever