Lo nuevo de The Chainsmokers, ¿con Selena Gómez y este viernes?

Que The Chainskomers están en el punto de mira mundial por todos sus seguidores es una realidad. Tanto es así que sus fans han descubierto que estos han comenzado el año siguiendo en twitter a la cantante Selena Gómez. No sería algo tan raro si no fuera porque hace días el dúo estadounidense enseñó “Paris”, su trabajo para este 2017. No dieron detalle de quién cantará su nuevo tema, pero los rumores apuntan a que será Selena, una de las voces más famosas del panorama Pop mundial.

¡The Chainsmokers empezaron a seguir a Selena Gomez en Instagram! 👀👀👀 pic.twitter.com/rgTm88PyTe — SelenaGomezNewsSpain (@SGNewsSpain) 1 de enero de 2017

Los Reyes Magos podrían regalarnos “Paris”

Tras una larga investigación, y pese a no tener certeza del 100%, esta web fija como fecha de lanzamiento el próximo viernes 6 de enero, día de los Reyes Magos y de lanzamientos musicales. De momento ya tenemos su letra al completo y puedes disfrutar del vídeo. Os mantendremos informados.