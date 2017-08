Los 5 documentales del dance imprescindibles

Para estos días de verano, y estas noches en las que el calor no te deja dormir, te traemos 5 documentales del dance imprescidibles y que si no has visto deberías de echar un vistazo. ¡Comenzamos!

Carl Cox 24/7

Lo puedes ver entero en este enlace. Josh Wink, Sven Vath, Dubfire, John Digweed, Moby, Loco Dice y Fatboy Slim son el resto de protagonistas que dan vida a este documental sobre el día a día de Carl Cox. En breve tendremos algo nuevo en formato documental de Carl Cox con Martin Garrix como ya adelantamos en Maxima.FM.



808

¿Conoces la famosa caja de ritmos con la que empezó el house? 808 se llamaba y supuso una revolución. Afrika Bambaataa, Diplo, David Guetta, Richie Hawtin o Pharrell Williams te cuentan su experiencia entorno a este aparato y cómo cambió la forma de entender la música.



PressPausePlay

Para los más amantes de la producción y edición de sonido tenemos PressPausePlay hará las delicias. Un trabajo exquisito sobre el paso del analógico al digital y la democratización de la producción musical. Además lo tienes completito en este enlace.



Leave The World Behind

Si no lo has visto aún, hazlo. El documental resuelve la mayoría de dudas en torno a la disolución del famoso grupo Swedish House Mafia entrando hasta el fondo de sus vidas durante el último año de gira. Aquí puedes ver un fragmento en el que explican como fue el proceso de composición de su exitoso single Don’t you worry child.



Daft Punk Unchained

Si quieres conocer los misterios del oscurantista dúo Daft Punk con este documental verás la luz… ¿por qué solo hacen gira cada diez años? ¿por qué tan pocos discos? ¿y la banda sonora de Tron? Encuentra el documental y disfrútalo.