Los DJs se vuelcan con el terremoto de México

Tras la tragedia acontecida en México el martes, un seísmo de 7,1 grados, que ha dejado numerosos fallecidos, heridos y desaparecidos, los mexicanos siguen enseñando al mundo su solidaridad y ganas de seguir adelante con más fuerza que nunca.

Miles de personas continúan en las labores de rescate y países de todo el mundo se han sumado a la causa enviando ayuda humanitaria.

Los DJs muestran su cariño hacia México

La mayor parte de los DJs top mundiales han actuado a lo largo de su trayectoria profesional en el país, y en numerosas ocasiones. Han querido empatizar con los ciudadanos a través de sus cuentas de twitter, facebook e instagram.

Por todos es sabido que en México se ama la cultura por la música electrónica. Los artistas, como no podía ser de otra forma, mandan todo su apoyo y energía al país que tantos buenos momentos les han dado y a sus habitantes que en infinitas ocasiones han bailado sus sets. “No importa como de oscura sea la noche, porque siempre llegará la luz del día”, desde MaximaFM os mandamos todo nuestra fuerza, cariño y música.

The Chainsmokers

Me rompe el corazon por lo que paso en Mexico. Enviando amor y oraciones a los que estan pasando por dificultades y pérdidas. #prayformexico — Kolony Out Now (@steveaoki) 20 de septiembre de 2017

Sending love to Mexico City 🇲🇽 — DJ SNAKE (@djsnake) 19 de septiembre de 2017

Mexico, you’re in my thoughts 🇲🇽 — PAUL VAN DYK (@PAULVANDYK) 20 de septiembre de 2017

Just woke up to hear about #Mexico 🇲🇽 My love goes to you 🙏🏻 #MexicoFuerte — Lost With You (@LFrequencies) 20 de septiembre de 2017

Our thoughts and prayers are with the people of Mexico right now. — THE CHAINSMOKERS (@TheChainsmokers) 20 de septiembre de 2017

🙏🏼❤️🇲🇽🇵🇷 — MARTIN GARRIX (@MartinGarrix) 20 de septiembre de 2017

My thoughts are with all those affected by the terrible earthquakes that hit Mexico. Really shocked to read this news. — Armin van Buuren (@arminvanbuuren) 20 de septiembre de 2017

Mexico my thoughts are with you! 🇲🇽 ❤️ — Alesso (@Alesso) 19 de septiembre de 2017

Mexico, I love you and my thoughts are with you 🙏❤🇲🇽 — Tim Bergling (@Avicii) 20 de septiembre de 2017

Enviando mi amor a la cuidad de México, tengan cuidado 🇲🇽 ❤️ — DILLÓN PANCHO (@DILLONFRANCIS) 19 de septiembre de 2017

Stay strong Mexico, my thoughts are with you! ❤️🇲🇽 — Hardwell (@HARDWELL) 20 de septiembre de 2017

Puerto Rico and Mexico im thinking about you guys .. too many great people I’m hoping for the best for all my friends — diplo (@diplo) 20 de septiembre de 2017

Its time we wake up, pray for Mexico ♥️ pic.twitter.com/4MXV2eXyWM — Nicky Romero (@nickyromero) 20 de septiembre de 2017

Sigue toda la información, y consulta cómo colaborar, a través de la cuenta de Twitter de el diario, El País América.