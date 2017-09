Luis López estrena el jueves World Dance Music en MaximaFM: “David Guetta tiene un sexto sentido”

Luis López regresa a la emisora dance del país, MaximaFM, con su radio show World Dance Music (WDM) Maxima Edition.

A partir de este jueves 7 de septiembre, y en adelante, por la noche tendrás una cita de 21 a 23h (una hora antes en Canarias).

En los 120 minutos de programa podrás disfrutar de: auténtica electrónica de primer nivel, entrevistas a los DJs Top mundiales, presencia en las conferencias y eventos internacionales (Amsterdam Dance Event, los festivales más importantes de Latinoamérica, WDM Radio Awards de México, y las fiestas más representativas de Miami e Ibiza).

Hemos estado charlando con Luís López para que nos avance qué podremos encontrar en la adaptación para MaximaFM de su radio show, ¡no pierdas detalle a la entrevista!

Luis López, más de 25 años en la radio y en las cabinas, ¿Qué podremos encontrar a partir de este jueves en WDM MaximaFM Edition?

Vamos a encontrar una perspectiva global de lo que sucede en la música electrónica actual. Con un chart compuesto por 20 favoritas, las novedades más buscadas y con entrevistas a los Djs más importantes del mundo.

¿Cuál es el artista que más te ha impresionado entrevistar para el radio show?

Probablemente Martin Garrix, el día que le entrevisté me di cuenta del genio que hay detrás y la capacidad que tiene para lo joven que es.

Te tomarías un café con…

Pete Tong, siempre le he admirado mucho, me ha dado mucha escuela.

También eres productor, algunos de tus tracks como You’ be mine, han sonado en MaximaFM y han estado en la lista oficial Maxima 51 Chart. ¿Tienes algún nuevo proyecto en mente?

Estoy trabajando en algunos nuevos temas, el problema que tengo es que soy muy exigente, si no me gusta cómo queda desestimo la canción, me ha ocurrido ya en varias ocasiones. En cualquier caso me sirve para liberar mi vena creativa, es divertido.

Si pudieras elegir colaborar con un artista a nivel mundial, el que tu quisieras, ¿a cuál elegirías? ¿Por qué?

David Guetta podría ser el elegido, tiene un sexto sentido para crear pelotazos, su olfato musical creo que es único y siempre está a la última.

De todas tus actuaciones a lo largo de tu carrera, ¿cuál es esa que jamás olvidarás y por qué?

La que hice en el Estadio Azteca de México ante 100.000 personas en mi primer Evento 40, era como la consolidación de mi proyecto internacional.

Muchas gracias por este ratito Luis, es un placer contar contigo de nuevo entre el Staff de DJs de MaximaFM, ahora con uno de los programas referencia a nivel mundial. Te escucharemos cada jueves.

El placer es mío, MaximaFM es la emisora referente del Dance en todo el país, la escucho cada día y voy a colaborar en todo lo que pueda para que este programa crezca también en ella, ¡un honor!