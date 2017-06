Major Lazer publica por sorpresa Know No Better

6 canciones componen lo nuevo de Major Lazer, Know No Better, que han publicado por sorpresa este jueves 1 de junio para inaugurar el verano y que estrenamos en Maxima 51 VIP. Por lo que podemos escuchar, el grupo capitaneado por Diplo ha optado por sonidos afro, latinos y su habitual trap. El único de los temas con videoclip es este: Know No Better

Así de veraniegos viene el trío Major Lazer, que como ya acostumbran, se han rodeado de lo mejor del panorama -Travis Scott, Camila Cabello, Quavo, J Balvin o Sean Paul- y han rebuscado entre el talento para descubrirnos verdaderas joyas -Machel Montano, Konshens, Anitta, Pabllo Vitta, Busy Signal, Nasty C, IcePrince, Patoranking y Jidenna-.