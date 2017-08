Silence es lo último de Marshmello, el DJ y productor enmascarado

Marshmello, DJ y productor misterioso que ha ocupado las líneas de Maxima.FM en alguna ocasión, tiene un nuevo trabajo llamado Silence.

Love only left me alone, but I’m at one with the silence 🙏🏼 listen to my new song Silence ft @thegreatkhalid now https://t.co/yzBmkbeAED pic.twitter.com/nEU0VE40Dc

— marshmello (@marshmellomusic) 13 de agosto de 2017