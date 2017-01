Martin Garrix & Dua Lipa, Scared To Be Lonely, ¡te enseñamos su videoclip!

Martin Garrix, ha comenzado el año con el objetivo de hacerlo a lo grande. Hace escasos minutos hemos estrenado en MaximaFM, en el programa Maxima 51 VIP, “Scared To Be Lonely”. Un tema que llega después del éxito cosechado con “In the Name of Love” junto a Bebe Rexha. Para esta ocasión el joven productor de 20 años ha elegido a Dua Lipa para interpretar su nuevo trabajo. Aquí puedes ver su videoclip.