Martin Garrix, el DJ número 1 del mundo, llega a MaximaFM

Durante el día de hoy os hemos avisado de que algo importante va a suceder en MaximaFM, ha llegado el momento de desvelar la noticia. Martin Garrix pasará a formar parte del Staff de MaximaFM con su programa “The Martin Garrix Show”, a partir del 4 de marzo.

Desde esa fecha, cada sábado de 22 a 23h (una hora antes en Canarias), no te puedes perder el programa del DJ y productor número 1 mundial del último TOP 100 DJS, creador de éxitos dance que van desde el mítico Animals, pasando por los actuales In The Name Of Love (su último número 1 en la lista de MaximaFM) o Scared To Be Lonely (que esta semana es el N51 de Maxima 51 Chart).

Steve Aoki en el fin de semana



El Dj y productor estadounidense, que has podido escuchar cada jueves, pasará a formar parte de las noches del sábado. Aoki’s House cambia su horario de 23 a 00h (una hora menos en Canarias) para que disfrutes de su particular visión sobre la música electrónica mundial en su radio show de autor. Ya no tienes excusa para salir animado los sábados por la noche. ¡Los mejores DJS están en MaximaFM!