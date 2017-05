Mary J. Blige o Sean Paul son algunos de los protagonistas de Funk & Show esta semana

Como cada miércoles regresa Jesús Sánchez, y vuelve a sorprendernos con lo mejor del sonido negro durante una hora de radioshow. En el programa de hoy tendremos la música de Mary J. Blige o Sean Paul, entre otra mucha más. Déjate llevar, ¡sumérgete!

Apunta en la agenda, los miércoles tienes una cita con un nuevo FUNK & SHOW semanal, y es exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta"). Si tienes ganas de más Funk & Show aquí tienes una recopilación de programas anteriores.

DJ Khaled - I'm the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne



Twista "Happy Days" Feat. Supa Bwe



Keke Palmer - Wind Up ft. Quavo



Sean Paul - Body ft. Migos



Big Boi: Mic Jack



Mary J. Blige - Glow Up ft. Quavo, DJ Khaled, Missy Elliott