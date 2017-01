Maxima 51 Chart: Escucha el Podcast “Especial Máximos 2016”

La primera lista, Maxima 51 Chart, de este año fue el programa “Especial Máximos 2016”. Arturo Grao nos repasó todos los números 1 de nuestra lista oficial de éxitos dance durante cuatro horas. Aquí te dejamos el Podcast completo para que te lo escuches de inicio a fin, no tiene desperdicio. Te adelantamos que Let Me Love You, el track de DJ Snake & Justin Bieber, fue el tema más votado del pasado año.