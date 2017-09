Maxima 51 Chart: Nº1 Robin Schulz Ft. James Blunt – Ok

¡Hola Family Chart! Esta semana Máximo Nº1 Robin Schulz Ft. James Blunt – Ok ¡congrats!. Muchas gracias por estar ahí y participar cada día con tus votos, ¡tú haces la lista dance más seguida del país! Muchas gracias, feliz semana, nos encontramos el próximo sábado páhar@s, y durante la week os espero en Maxima 51 VIP, ¡Abrazos XXL!





#N51 Armin Van Buuren Ft. Josh Cumbee - Sunny Days.

#N45 Bob Sinclar (Climax) Ft. Akon - Til the sun rise up.

Los discos más votados, TOP 10:

#N10 Hardwell Ft. Jolin Tsai - We are one.

#N09 Dj Nano - El Nido. #BienBailao

#N08 Katy Perry & Nicki Minaj - Swish Swish (Valentino Khan rmx).

#N07 Showtek & Brooks Ft. Natalie Major - On our own.

#N06 Zedd Ft. Alessia Cara - Stay (Quintino rmx).

#N05 Martin Solveig Ft. Alma - All stars.

#N04 Jax Jones Ft. Demi Lovato & Stefflon Don - Instruction.

#N03 Eyes Of Providence Ft. David Ros - No tomorrow.

#N02 Major Lazer - Know No Better (feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo).

#N01 Robin Schulz – Ok (feat. James Blunt).