Maxima 51 Chart: Nº1 Axwell /\ Ingrosso Ft. Kid Ink – I love you.

¡Hola, Hola, Hola #FamilyMaxima! Esta semana Máximo, #N1 Axwell /\ Ingrosso Ft. Kid Ink – I love you, así lo habéis querido con vuestros votos en Maxima 51 Chart & Maxima 51 VIP. Muchas gracias por estar ahí y participar cada día, ¡tú haces la lista dance más seguida del país! Muchas gracias, feliz weekend & semana páhar@s, os espero en Maxima 51 VIP ¡Abrazos XXL!

Aquí tienes las entradas de la semana:

#N51 Elena – Body song.

#N49 Jack Perry & Chelero – Livia.

#N46 David Tort, Markem & Yas Cepeda – Strangers (Radio Edit) ft. Ella Loponte.

Los discos más votados de la lista, #Top10:

#N10 Sia – Move your body (Alan Walker rmx).

#N09 Armin Van Buuren & Fernando Garibay Ft. Olaf Blackwood – I need you.

#N08 Starley – Call on me (Ryan Riback rmx).

#N07 The Chainsmokers Ft. Coldplay – Something just like this.

#N06 Tiësto Ft. Bright Sparks – On my way.

#N05 Neiked Ft. Dyo – Sexual.

#N04 Burak Yeter Ft. Danelle Sandoval – Tuesday.

#N03 Inna – Gimme Gimme.

#N02 Jax Jones Ft. Raye – You don´t know me.

#N01 Axwell /\ Ingrosso Ft. Kid Ink – I love you.