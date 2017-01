Maxima 51 Chart: Nº1 Axwell & Shapov – Belong.

¡Hola, Hola, Hoolaa #FamilyMaxima! Esta semana Máximo, por 2ª semana consecutiva, #N1 Axwell & Shapov – Belong (Axwell & Years remode – incluido en el Blanco & Negro Hits); así lo habéis querido con vuestros votos en Maxima 51 Chart & Maxima 51 VIP durante la semana. Muchas gracias por estar ahí y participar cada día, ¡tú haces la lista dance más seguida del país! Muchas gracias, feliz weekend & semana páhar@s, os espero en Maxima 51 VIP ¡Abrazos XXL!

Aquí tienes las entradas:

#N51 Hektor Mass Ft. Leopard Disco – My life.

#N46 Third Party – Live forever.

Los discos más votados de la lista, #Top10:

#N10 Jonas Blue Ft. Raye – By your side.

#N09 Galantis & Hook N Sling – Love on me.

#N08 Arturo Grao & Dodo Foie – I can´t remember your name.

#N07 Hardwell Ft. Jay Sean – Thinking about you.

#N06 Juicy M & Luka Caro Ft. Enrique Dragon – Obey.

#N05 Dimitri Vegas & Like Mike Ft. Diplo – Hey baby.

#N04 Major Lazer & Showtek – Believer.

#N03 Bob Sinclar & Daddy´s Groove – Burning.

#N02 Alesso – Take my breath away.

#N01 Axwell & Shapov – Belong ( Axwell & Years remode).