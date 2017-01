Maxima 51 Chart: Nº1 Dj Snake & Justin Bieber.

¡Hola, Hola, Hoolaa #FamilyMaxima! Esta semana Máximo #N1 Dj Snake & Justin Bieber – Let me love you (MaximaFM Puro Dance); así lo habéis querido con vuestros votos en Maxima 51 Chart & Maxima 51 VIP durante la semana. El primer Máximo de 2017 repite, fué Nº1 el 19 de Noviembre de 2016. Muchas gracias por estar ahí y participar cada día, ¡tú haces la lista dance más seguida del país! Muchas gracias, feliz weekend & semana páhar@s, ¡Abrazos XXL!

Aquí tienes las entradas:

#N51 Jia Miles – Get me.

#N45 Steve Aoki & Louis Tomlinson – Just hold on.

Los discos más votados de la lista, #Top10:

#N10 Dimitri Vegas & Like Mike Ft. Diplo – Hey baby.

#N09 Jose AM & Enric Font – Party Jumping.

(incluido en el recopilatorio Maxima FM Puro Dance)

#N08 Sound Of Legend – Blue (Da Ba Dee).

#N07 Galantis & Hook N Sling – Love on me.

#N06 Calvin Harris – My way.

#N05 Alesso – Take my breath away.

#N04 Bob Sinclar & Daddy´s Groove – Burning.

#N03 Major Lazer & Showtek – Believer.

#N02 Axwell & Shapov – Belong ( Axwell & Years remode).

#N01 Dj Snake Ft. Justin Biever – Let me love you.

(incluido en el recopilatorio Maxima FM Puro Dance)