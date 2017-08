Maxima 51 Chart: Nº1 Don Diablo & Marnik – Children of a miracle.

¡Hola, Hola, Hola #FamilyMaxima! Esta semana Máximo, #N1 Don Diablo & Marnik – Children of a miracle (MXMVol18), así lo habéis querido con vuestros votos en Maxima 51 Chart & Maxima 51 VIP. Muchas gracias por estar ahí y participar cada día, ¡tú haces la lista dance más seguida del país! Muchas gracias, feliz weekend, y semana páhar@s, os espero en el VIP, ¡cerramos temporada!, ¡Abrazos XXL!

Aquí tienes las entradas de la semana:

#N51 Jax Jones Ft. Demi Lovato & Don Stefflon – Instruction.

#N49 Obek & SVS Ft. Rocky Rock – Body bounce.

#N47 Alan Walker Ft. Gavin James – Tired.

Los discos más votados de la lista, #Top10:

#N10 Lucas & Steve – Up till dawn (On the move).

#N09 Abel Ramos (><) Albert Neve – Flat beat (¡¡enhorabuena!!)

#N08 Zedd & Alessia Cara – Stay (Quintino rmx).

#N07 Kygo Ft. Selena Gomez – It ain´t me (MXMVol18).

#N06 Clean Bandit & Zara Larson – Symphony (Beau Collins).

#N05 Afrojack & David Guetta Ft. Ester Dean – Another life (MXMVol18).

#N04 Shapov Ft. MEG\NERAK – Breathing Deeper (MXMVol18).

#N03 David Tort , Markem & Yas Cepeda Ft. Ella Loponte – Strangers (MXMVol18).

#N02 Martin Garrix & Brooks – Byte.

#N01 Don Diablo & Marnik – Children of a miracle (MXMVol18).