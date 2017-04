Maxima 51 Chart: Nº1 Martin Garrix Ft. Dua Lipa – Scared to be lonely.

¡Hola, Hola, Hola #FamilyMaxima! Esta semana Máximo, #N1 Martin Garrix Ft. Dua Lipa – Scared to be lonely; así lo habéis querido con vuestros votos en Maxima 51 Chart & Maxima 51 VIP durante la semana. Muchas gracias por estar ahí y participar cada día, ¡tú haces la lista dance más seguida del país! Muchas gracias, feliz weekend & semana páhar@s, os espero en Maxima 51 VIP ¡Abrazos XXL!

Aquí tienes las entradas de la semana:

#N51 Don Diablo & Marnik – Children of a miracle.

#N46 Nils Van Zandt – The riddle.

Los discos más votados de la lista, #Top10:

#N10 Steve Aoki Ft. Louis Tomlinson – Just hold on.

#N09 Clean Bandit Ft. Sean Paul & Anne Marie – Rockabye (Dennis First rmx).

#N08 Robin Schulz & David Guetta Ft. Cheat Codes – Shed a light.

#N07 Alok, Bruno Martini & Zeeba – Hear me kow.

#N06 Third Party – Life forever.

#N05 Neiked Ft. Dyo – Sexual.

#N04 Jax Jones Ft. Raye – You don´t know me.

#N03 Sia – Move your body (Alan Walker rmx).

#N02 Burak Yeter Ft. Danelle Sandoval – Tuesday.

#N01 Martin Garrix & Dua Lipa – Scared to be lonely.