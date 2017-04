Una semana más te traemos los videoclips del top 3 de nuestra lista, así como los nuevos temas de la lista de MaximaFM, Maxima 51 Chart. Don Diablo & Marnik, Children of the miracle, además de la nueva versión para The Riddle por Nils van Zandt. No te pierdas Maxima 51 Play con Arturo Grao y como invitado Germán Pascual. ¡Dale al play!