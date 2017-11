Revive tu pasado musical con Maxima Reserva ¿Recuerdas Memories o Love Is Gone?

El fin de semana sirve para viajar en el tiempo. En MaximaFM repasamos los temas que han marcado la historia del dance durante 120 minutos (sábados y domingos de 15 a 17h, una hora antes en Canarias).

Sábado 25 de noviembre

KYILIE MINOGUE – All the lovers (rmx)

NETZWERK - Memories

FRENCH AFFAIR – My heart goes boom

THICK DICK – Welcome 2 the jungle

LASGO - Alone

YOLANDA BE COOL & DCUP – We no speak americano

SASH feat TINA COUSINS – Mysterious times

SNAP – Rhythm is a dancer (rmx)

GURU JASH PROJECT – Infinity 2008

DAVID GUETTA – Love is gone

DANCENATION - Sunshine

KATE RYAN – UR my love

ACTV – La noche

MISS JANE – It’s a fine day (rmx)

SECCIÓN “MEGAMIX” Dance Classics

CASCADA – Everytime we touch

DAFT PUNK – Around the world

ALCAZAR – Crying at the discoteque

ADRIMA – I can’t stop raving

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

SPANIC – Sister Golden hair

SYLVER – Turn the tide

MILK & SUGAR – Let the sunshine (rmx)

ATB – 9 PM till i come

FRANCESCO NAPOLI – Lady fantasy

RMB - Spring

Domingo 26 de noviembre





BOUNCE - Why

THE KILLERS – Human (rmx)

NALIN & KANE - Beachball

ANTIFUNKY – Everybody jump!

GALA – Freed from desire

SHAKEDOWN – At night

NEYO – Closer (rmx)

DRIFTWOOD - Freeloader

BOB SINCLAR – I feel for you

CANDEEJAY – If i where you

NEW LIMIT - Smile

ELENA – Disco romancing

ENERGY 52 – Café del mar

ROBBIE RIVERA – Back to zero

SECCIÓN “MEGAMIX” Locos por el mix 2

BASSHUNTER – Every morning

DJ QUICKSILVER - Bellissima

TAITO TIKARO – Shine on me

MILK INC - Whisper