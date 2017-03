MaximaFM pondrá la música en las Six Day Series de Mallorca

Este sábado 17 de marzo tendrá lugar la prueba final de la competición internacional de ciclismo en pista Six Day Series en el velódromo Palma Arena de Mallorca. Un evento deportivo, considerado “la Fórmula 1 del ciclismo”, que tuvo comienzo el pasado mes de octubre, en Londres. Amsterdam, Berlín o Copenhague son las ciudades han tenido la suerte de experimentar la velocidad y la adrenalina de esta gran competición. ¡Este fin de semana le toca el turno a Palma!

Six Day Series transcurre bajo un ambiente festivo. Después de la prueba final, en la propia pista del velódromo se celebra una fiesta. El Palma Arena de Mallorca vibrará con la música de la sesión de Jose AM, nuestro DJ más maxdrugador, desde Mucho Max (el morning show más musical de la radio). Un veterano de las Six Day Series amenizará también la velada, Dj Martin 2 Smoove. Los oyentes de Máxima FM tendrán acceso libre a la gran fiesta Six Day Series, a partir de las 23.30 horas.