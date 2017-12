MaximaFM Puro Dance Vol.2: La esencia máxima del dance ¡Ya a la venta!

Nuestro nuevo recopilatorio MaximaFM Puro Dance Vol.2: ‘La esencia Máxima del Dance’… ¡Ya está a la venta!

MaximaFM Puro Dance Vol.2: ¡Completa la colección!

Estas navidades regálate tu música dance favorita. Inclúye en tu carta a los Reyes Magos el nuevo recopilatorio de MaximaFM, repleto de todos los éxitos que escuchas a diario en la emisora dance más seguida del país.

A continuación tienes el tracklist para que eches un vistazo:

CD1

1.- MARTIN GARRIX & BROOKS – BYTE

2.- ALAN WALKER – THE SPECTRE

3.- MARSHMELLO X KHALID – SILENCE (TIESTO’S REMIX)

4.- AXWELL & INGROSSO – MORE THAN YOU KNOW

5.- JAX JONES FEAT. DEMI LOVATO & STEFFLON DON – INSTRUCTION

6.- DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE – READY FOR ACTION

7.- JONAS BLUE FEAT. WILLIAM SINGE – MAMA

8.- BOB SINCLAR FEAT. AKON – TIL THE SUN RISE UP

9.- ROBIN SCHULZ FEAT. JAMES BLUNT – OK

10.- JOSE AM & TOM BOKER FEAT. EMILY BROWN – SPACESHIP

11.- ARMIN VAN BUUREN FEAT. JOSH CUMBEE – SUNNY DAYS

12.- HARDWELL, KSHMR – POWER

13.- ALOK & BHASKAR – FUEGO

14.- NILS VAN ZANDT & FATMAN SCOOP FEAT. EMB – DESTINATION PARADISE

15.- DODO FOIE & ARTURO GRAO FEAT. EDE – EASIER

16.- SKRILLEX & POO BEAR – WOULD YOU EVER

17.- JOSE M. DURO – PASSION

18.- DJ NANO – EL NIDO

19.- KIDEKO X TINIE TEMPAH X BACKY G – DUM DUM

20.- KYGO & SELENA GOMEZ – IT AIN’T ME

CD2

1.- ALAN WALKER & GAVIN JAMES – TIRED (KYGO REMIX)

2.- DEORRO FEAT. TEEMU – TURN BACK TIME

3.- DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE VS. DAVID GUETTA FEAT. KIIARA – COMPLICATED

4.- ZEDD & ALESSIA CARA – STAY

5.- CHEAT CODES FEAT. DEMI LOVATO – NO PROMISES

6.- JADED – IN THE MORNING (GOTSOME & JADED REMIX)

7.- SIGALA & ELLA EYRE – CAME HERE FOR LOVE

8.- SHOWTEK & BROOKS FEAT. NATALIE MAJOR – ON OUR OWN

9.- EYES OF PROVIDENCE FEAT. DAVID ROS – NO TOMORROW

10.- DISCIPLES – ON MY MIND

Bonus track 15 aniversario MaximaFM

11.- ERIC PRYDZ – CALL ON ME

12.- FAITHLESS – INSOMNIA

13.- KATE RYAN – DESENCHANTÉE 2009

14.- DR. KUCHO! & PEDRO DEL MORAL – RAIN (I WANT A DIVORCE)

15.- EDWARD MAYA & VIKA JIGULINA – STEREO LOVE (MOLELLA REMIX)

16.- ALEX GAUDINO FEAT. CRYSTAL WATERS – DESTINATION CALABRIA

17.- BOB SINCLAR FEAT. STEVE EDWARDS – WORLD, HOLD ON (CHILDREN OF THE SKY)

18.- FATBOY SLIM – RIGHT HERE, RIGHT NOW

19.- JUNIOR JACK – E SAMBA

20.- MARTIN SOLVEIG – ROCKING MUSIC

21.- KOSHEEN – HIDE U (JOHN CREAMER & STEPHANE K REMIX)