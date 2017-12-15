MaximaFM Puro Dance Vol.2: La esencia máxima del dance ¡Ya a la venta!

Nuestro nuevo recopilatorio MaximaFM Puro Dance Vol.2: ‘La esencia Máxima del Dance’… ¡Ya está a la venta!
Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Skrillex, Marshmello, Axwell ^Ingrosso, Hardwell, Robin Schulz, Armin van Buuren… están todos tus artistas favoritos en un doble CD, en formato físico, y digital.
MaximaFM Puro Dance Vol.2: ¡Completa la colección!
Estas navidades regálate tu música dance favorita. Inclúye en tu carta a los Reyes Magos el nuevo recopilatorio de MaximaFM, repleto de todos los éxitos que escuchas a diario en la emisora dance más seguida del país.
A continuación tienes el tracklist para que eches un vistazo:
CD1
1.- MARTIN GARRIX & BROOKS – BYTE
2.- ALAN WALKER – THE SPECTRE
3.- MARSHMELLO X KHALID – SILENCE (TIESTO’S REMIX)
4.- AXWELL & INGROSSO – MORE THAN YOU KNOW
5.- JAX JONES FEAT. DEMI LOVATO & STEFFLON DON – INSTRUCTION
6.- DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE – READY FOR ACTION
7.- JONAS BLUE FEAT. WILLIAM SINGE – MAMA
8.- BOB SINCLAR FEAT. AKON – TIL THE SUN RISE UP
9.- ROBIN SCHULZ FEAT. JAMES BLUNT – OK
10.- JOSE AM & TOM BOKER FEAT. EMILY BROWN – SPACESHIP
11.- ARMIN VAN BUUREN FEAT. JOSH CUMBEE – SUNNY DAYS
12.- HARDWELL, KSHMR – POWER
13.- ALOK & BHASKAR – FUEGO
14.- NILS VAN ZANDT & FATMAN SCOOP FEAT. EMB – DESTINATION PARADISE
15.- DODO FOIE & ARTURO GRAO FEAT. EDE – EASIER
16.- SKRILLEX & POO BEAR – WOULD YOU EVER
17.- JOSE M. DURO – PASSION
18.- DJ NANO – EL NIDO
19.- KIDEKO X TINIE TEMPAH X BACKY G – DUM DUM
20.- KYGO & SELENA GOMEZ – IT AIN’T ME
CD2
1.- ALAN WALKER & GAVIN JAMES – TIRED (KYGO REMIX)
2.- DEORRO FEAT. TEEMU – TURN BACK TIME
3.- DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE VS. DAVID GUETTA FEAT. KIIARA – COMPLICATED
4.- ZEDD & ALESSIA CARA – STAY
5.- CHEAT CODES FEAT. DEMI LOVATO – NO PROMISES
6.- JADED – IN THE MORNING (GOTSOME & JADED REMIX)
7.- SIGALA & ELLA EYRE – CAME HERE FOR LOVE
8.- SHOWTEK & BROOKS FEAT. NATALIE MAJOR – ON OUR OWN
9.- EYES OF PROVIDENCE FEAT. DAVID ROS – NO TOMORROW
10.- DISCIPLES – ON MY MIND
Bonus track 15 aniversario MaximaFM
11.- ERIC PRYDZ – CALL ON ME
12.- FAITHLESS – INSOMNIA
13.- KATE RYAN – DESENCHANTÉE 2009
14.- DR. KUCHO! & PEDRO DEL MORAL – RAIN (I WANT A DIVORCE)
15.- EDWARD MAYA & VIKA JIGULINA – STEREO LOVE (MOLELLA REMIX)
16.- ALEX GAUDINO FEAT. CRYSTAL WATERS – DESTINATION CALABRIA
17.- BOB SINCLAR FEAT. STEVE EDWARDS – WORLD, HOLD ON (CHILDREN OF THE SKY)
18.- FATBOY SLIM – RIGHT HERE, RIGHT NOW
19.- JUNIOR JACK – E SAMBA
20.- MARTIN SOLVEIG – ROCKING MUSIC
21.- KOSHEEN – HIDE U (JOHN CREAMER & STEPHANE K REMIX)