Migos y Marshmello o Justine Skye hoy en Funk & Show

Hoy miércoles regresa Funk & Show con Jesús Sánchez lo mejor del sonido negro y repleto de novedades, entre las que destacada ‘Danger’ el trabajo de Migo y Marshmello.

Recuerda que cada semana tienes una cita con una nueva entrega de FUNK & SHOW, exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta").

Si te apetece escuchar los 'radio shows' de semanas anteriores aquí tienes todos los programas anteriores de Funk & Show.



Logic & Rag'n'Bone Man - Broken People (from Bright: The Album)



Migos & Marshmello - Danger (from Bright: The Album)



N.E.R.D & Future - 1000



Half A Mil Too Many Ways ft Ty Dolla Sign

Statik Selektah "Ain't A Damn Thing Change" feat. G-Eazy, Joey Bada$$ & Enisa

Dave East - Soul Food

Wyclef Jean - Inspired

Ma$e 'Rap Rushmore' ft. Puff Daddy x DJ Khaled

Boosie Badazz - Webbie I Remember



Justine Skye - Goodlove