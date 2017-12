¿Dónde bailaste los temas de Milk Inc.? ¡Maxima Reserva revive esos momentos!

sábado y domingo de 15 y las 17h (una hora antes en Canarias) Maxima Reserva, te trae la mejor música remember, con Enric Font. Cada(una hora antes en Canarias), te trae la mejor música remember, con

Sábado 2 de diciembre

AQUAGEN feat. ROZALLA – Everybody’s free

89ers – Kingston town

MOTIV8 feat. KIM MAZELLE – Searching 4 the Golden eye

THE SOUNDLOVERS - Abracadabra

SOUND DE-ZIGN - Happiness

DJ SYLVAN – Guitar spell

PREZIOSO feat. MARVIN – Volgio vederti danzare

ARMIN VAN BUUREN – Who is waching

RESOURCE feat. TINA COUSINS - Hymn

AREA – Music for your eyes

MARTIN SOLVEIG - Hello

KATE RYAN – Ella elle a

LIBERTY - Seguro

DE LA CRUZ feat. TALEESA – My love is a dj

SECCIÓN “MEGAMIX” Megatron

MICHEL CLEIS – La mezcla (rmx)

A-TENSION - Angels

NATURAL BORN DEEJAYS - Airplay

DESPINA VANDI - Gia

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

SANDER KLEINENBERG – This is ibiza

IDA CORR vs. FEDDE LE GRAND – Let me think about it

SASH - Raindrops

MILK INC – Walk on water

ROBERT MILLES – One & one

IMPERIO - Cyberdream

Domingo 3 de diciembre

NEJA – Hot stuff

MYLO vs. MIAMI SOUND MACHINE – Doctor pressure

ICE MC – Think about the way

PPK - Resurrection

GIGI D’AGOSTINO – L’amour toujours

K-VOICE feat. LA LUNA – Save me from the night

JASPER FORKS – River flows in you

DEE DEE - Forever

DJ SAMMY - Heaven

DAFT PUNK – One more time

MILK INC - Sleepwalker

BENNY BENASSI – Ilusion

VENGABOYS – Up & down

LMFAO feat LAUREN BENNET – Party rock anthem

SECCIÓN “MEGAMIX” Boys Mix

BARRY WHITE – Let the music play (rmx)

ANN LEE – Two times

NEW LIMIT - Scream

EIFFEL 65 - Blue

SECCIÓN “CONEXIÓN FAN RESERVA”

SAFRI DUO – Samb-adagio

TINA COUSINS - Pray

PHOENIX – If i ever feels better (rmx)

CASCADA - Miracle

DJ ROSS - Dreamland

FIOCCO - Afflitto