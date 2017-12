¡Hola familia! Nils Van Zandt y MZRIN en Maxima 51 VIP. A partir del miércoles regresan las Sunset VIP Sessions, especiales en formato Dj set que tenemos en el VIP los días festivos. El primero de los tres viene de la mano de Clipper´s Sounds, sello por el que publican sus trabajos nuestros invitados. Ambos giran en Maxima 51 Chart con: Destination Paradise & Going Under. Nos esperan dos sesiones llenas de mashups, bootlegs y por su puesto sus releases. Este puente no te va a faltar el musicón, estés donde estés, ¡llévanos contigo!

Último trabajo de Nils Van Zandt:

Nils van Zandt featuring Mitch Crown – Damn Good.



Los Tracks de Nils Van Zandt en Maxima 51 Chart:

Nils van Zandt, Fatman Scoop Ft. EMB – Destination Paradise.

#N1 Nils van Zandt Feat. Emmaly Brown – Unified.

Nils van Zandt Feat. Mayra Veronica – Party Crasher.

Nils van Zandt Feat. Brooklyn Haley – For You.

Los Tracks de Mzrin en Maxima 51 Chart:

MZRIN - Going Under.

MZRIN Ft. Lexter - Shaka Lover.