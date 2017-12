El niño de ‘The Walking Dead’ ahora es DJ

Chandler Riggs lleva corriendo delante de zombies desde los diez años. Ahora, con 18 y tras haber abandonado la serie ‘The Walking Dead’, prueba suerte en el mundo de la música.

Riggs, conocido por interpretar a Carl Grimmes en la serie de AMC, ha decidido cambiar el mundo de la interpretación para comenzar una carrera como DJ. ¿Lo primero que ha hecho? Elegir un nombre artístico para ello: Eclipse.

¿Lo segundo? Sacar single. Con el nombre ‘Hold On’, Riggs ha subido la canción a Soundcloud. Con la colaboración de la artista Lobaly, el tema se ha convertido en un éxito en la plataforma de audio y cuenta ya con más de 100 mil visitas.



De hecho, el propio Chandler – ahora conocido como Eclipse- ha querido dar las gracias a todos los que han dedicado su tiempo a escuchar el tema. “Hold On’ tiene 100k visitas en Soundcloud. Gracias. Estoy muy ilusionado con las cosas que os quiero enseñar”, escribía el actor en Twitter.

hold on just hit 100k on soundcloud.

thank you.

i have so many more exciting things to show you.

— chandler riggs (@chandlerriggs) 20 de diciembre de 2017