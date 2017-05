Axwell ^ Ingrosso estrenan vídeo con Renegade

Axwell ^ Ingrosso, actuales números 1 con su tema ‘I Love You‘ en la lista oficial de MaximaFM, Maxima 51 Chart, acaban de publicar un vídeo para su nuevo tema Renegade. Este single, que lanzaron hace unos días a través de distintas plataformas de streaming, nos orienta sobre el sonido que tendrá su nuevo EP. More Than You Know es el título y el 24 de mayo estará disponible. ¡Echa un vistazo a ver que te parece!

Sonidos acompasados al mes en el que estamos y una meditada estética lo-fi protagonizan este Renegade que, ten por seguro, va a sonar mucho este verano. Mientras esperas la publicación de su nuevo trabajo al completo, puedes ver el teaser que han colgado en sus redes sociales. ¡Estamos ansiosos!