El nuevo videoclip de Martin Garrix no tiene nada que envidiar a las mejores Roads Movies

Martin Garrix es uno de los DJ’s más aclamados del momento y, casi todo lo que hace, se convierte en éxito. Uno de sus últimos temas, ‘Forever’, no iba a ser menos.

Se trata de la cuarta colaboración del holandés con Matisse & Sadko tras ‘Dragon’, ‘Break through the silence’ y ‘Together’. No hay duda de que juntos hacen buen equipo. Solo hay que escuchar ‘Forever’ para comprobarlo.

Eran muchos los que esperaban con ansia el nuevo tema de Garrix y es que este verano lo ha pinchado en numerosas actuaciones, incrementando aún más las expectativas sobre cuándo se lanzaría oficialmente.

El videoclip de ‘Forever’ poco tiene que envidiar a una road movie. Protagonizada por el motorista y modelo Sjak van Hoof (prueba a decir su nombre rápido), nos descubre los mejores paisajes de Escocia. Una pasada de imágenes con las que te entrarán ganas de visitar esta región británica. ¡Eso sí, en moto!