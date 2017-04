Oro Viejo by DJ Nano, Nicky Romero, Kaskade… ¡Nuevas confirmaciones para A Summer Story 2017!

Oro Viejo – DJ Nano

El festival del verano en Madrid, A Summer Story, continúa avanzando su cartel para 2017 en la Ciudad del Rock los días 23 y 24 de junio. Doce nombres más suenan con fuerza desde hoy, y se añaden a esta tercera edición que contará un año más con Oro Viejo by Dj Nano. Nuestro compañero de MaximaFM, desde Bien Bailao (viernes de 22 a 00h), tendrá su clásico escenario con los sonidos que marcaron un antes y un después en la música dance. También desde la emisora del puro dance, han sido confirmados en esta ocasión Abel Ramos & Albert Neve, los DJs que cada domingo capitanean Maxima Deejay, llevarán sus mezclas y sonido al festival.

Nicky Romero y Kaskade protagonizan la parte mainstream de este avance de artistas

El sábado A Summer Story 2017 contará con Kaskade, uno de los artistas más difíciles de ver en Europa y sobre todo en España. Será una oportunidad única para no perderte su actuación este verano.

Además, uno de los artistas favoritos por los oyentes de MaximaFM, con varios números 1 en Maxima 51 Chart, confirma su asistencia. Estamos hablando del mismísimo Nicky Romero, que a pesar de su corta edad dirige su propio sello Protocol y está en el N29 del Top 100 de DJs mundial.

Llevábamos muchos años esperando poder verle en algún festival de España. Este año en #ASummerStory2017, por fin se acabó la espera #Kaskade pic.twitter.com/2D4uDKsROO — A SUMMER STORY (@ASummerStoryOfi) 25 de abril de 2017

Dubfire B2B Nicole Moudaber y Technasia completan el apartado techno de A Summer Story

Uno de los encuentros sobre el escenario sin precedentes en España será la unión del característico sonido de Dubfire, con la maestría técnica y el sonido de Nicole Moudaber quedará para el orgullo del festival tras su paso por el stage. Una apuesta de A Summer Story que potencia, todavía más si cabe, el apartado más underground del cartel. Además Charles Siegling de Technasia, mostrará su maestría en el sonido techno con su aval de más de 20 años entre los platos y la producción.

Extreme Camp contará con el sonido raw de Sub Sonik

Todo un lujo en Extreme Camp, uno de los grandes confirmados entre lo mejor del Raw, Sub Sonik, total contundencia en Extreme Camp. Con su álbum Strike One ha demostrado que Sub Sonik encaja perfectamente dentro del escenario, junto al resto de confirmados en avances anteriores. En el mismo escenario, y presentando una imagen renovada y sonido fresco, Stereocode son un gran aliciente en el sonido Euphoric Nacional. Por último, en este avance, Javi Boss y Juanma se suman a este stage. Algo único que recuperará el sonido de la mítica Central y a sus residentes en su fiesta más carismática, el Cara a Cara. Algo único y que sólo el Extreme Camp puede ofrecer.

Por último, aplaudimos la iniciativa de A Summer Story, que apostará por el reciente sello creado por el DJ de MaximaFM DJ Nano, Natas Records. Tendrá presencia en el festival gracias al Natas Records Stage, por el que pasaran varios artistas que pertenecen al sello el día 24 de junio.

En resumen, un completo avance de nuevos nombres que se incorporan a la armada invencible de esta propuesta de Planet Events, Disorder Events y Fluge Entertainment. Desde hoy, Abel Ramos & Albert Neve B2B, Álvaro Medina, Dubfire & Nicole Moudaber B2B, Javi Boss & Juanma, Kaskade, Lassana, Nicky Romero, Oro Viejo by Dj Nano, Stereocode, Sub Sonik y Technasia son los nuevos nombres que formarán parte de A Summer Story 2017. Os dejamos el cartel completo tras estas nueva tanda de confirmaciones.