Otto Knows, los DJs de MaximaFM y muchos invitados en Maxima Premium Festival

¡Maxima Premium Festival 2017 ya está aquí! Celebra nuestro 15 aniversario el sábado 4 de marzo en la sala multiusos Fabrik (Madrid) con Otto Knows.

Hoy se ha destapado el cartel final que contará con el artista sueco, con todos los DJS de MaximaFM, invitados nacionales e internacionales, así como un área Maxima Reserva en la impresionante sala satélite de la discoteca. Los performance correrán a cargo de Pablo Méndez.

Un Headliner que te sorprenderá

Otto Knows no es un productor y DJ cualquiera, a sus espaldas lleva varios números 1 a nivel mundial y en la lista dance más importante del país, Maxima 51 Chart. Million Voices, Next To Me o el reciente Back Where I Belong junto a su colega Avicii son algunos de sus tracks que has bailado en la emisora del puro dance, así como en nuestras fiestas y festivales. Atención a lo nuevo que se llama Not Alone y es todo un pelotazo que pinchará en Fabrik antes, y después en la edición de Tomorrowland 2017. Otto Knows lo petó el pasado año en el festival más importante del mundo, y sino echa un vistazo a este vídeo.

Además, ¿sabías que ha producido temas de grandes estrellas del Pop como Bitney Spears? Sí, Work Bitch lo compuso el mismísimo Otto, un ejemplo más que demuestra su talento con la música en su todos sus estilos.

No podían faltar tus DJs de MaximaFM

Cada fiesta de MaximaFM tiene unos ingredientes fundamentales que garantiza ser un fiestón… ¡Los DJs de MaximaFM! Los escuchas cada día por la radio y por la cabina de Fabrik pasarán: Jose AM, Arturo Grao, Jose M Duro, Ramsés López, Javi Sánchez, Charlie Jiménez, Myriam Rodilla, Germán Pascual, Sergi Sánchez, Enric Font y Héctor Ortega.

Invitados que te enamorarán con sus mezclas

Para esta ocasión tendremos a Albert Neve, Abel Ramos, DJ Nano, Eyes of Providence, Jack Mazzoni, Luis López y Nils Van Zandt en una oportunidad única de verles juntos en el mismo festival.

Solo éxitos, los temas que han marcado tu vida… ¡Maxima Reserva!

Un año más el área satélite estará marcado por los éxito dance que han hecho historia en estos 15 años de MaximaFM. Repasaremos todos los track que han marcado tu vida en esta zona especial que debes visitar para escuchar una secuencia de temas que te pondrán la piel de gallina de inicio a fin.

Te esperamos el sábado 4 de marzo en Maxima Premium Festival (15 aniversario)

Es nuestra la cita anual y obligatoria con MaximaFM. No te pierdas el festival del año de MaximaFM en Madrid, y hazte con tu entrada anticipada al un precio reducido de 15€ (gastos de gestión no incluido), desde hoy mismo en la web de ticketclub. ¡Date prisa y no te quedes sin ella!