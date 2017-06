¿Pensando en ir a Ibiza de fiesta este verano? ¡Te contamos dónde están tus DJs!

Si estas pensando en ir a Ibiza de fiesta este verano te contamos dónde pinchan tus DJs favoritos, y qué días, para que puedas exprimir la experiencia al máximo. Damos por hecho que la Isla Blanca, para una larga estancia, no está al alcance de todos. Por este motivo partimos de la base de que vas con poco tiempo.

No queremos que te pierdas nada, así que te dejamos una guía para que tengas toda la información bien a mano y ordenado por los clubs más grandes que programan a los artistas más TOP del mundo. Hay otros lugares que no te debes perder al atardecer como Café Mambo, Cafe del Mar y Ocean Beach Ibiza (Pool Party), así como discotecas más pequeñas: EDEN o esParadis. Además si un jueves quieres disfrazarte tienes la fiesta al aire libre The Zoo Project. Hay muchas cosas, quizás demasiadas, para ver en la isla pero si vas de fiesta… ¡No pierdas detalle a las próximas líneas!

USHUAÏA IBIZA BEACH HOTEL

Nervo Nation: los miércoles de junio y los lunes del 4 al 18 de septiembre.

Tinie Tempah disturbing ibiza: los viernes.

BIG by David Guetta: los lunes del 12 de junio al 28 de agosto.

Tomorrowland presents Dimitri Vegas & Like Mike: los martes del 4 de julio al 29 de agosto.

Martin Garrix: los jueves del 6 de julio a 14 de septiembre.

ANTS: del sábado 3 de junio al 23 de septiembre

Kygo: los domingos del 16 de julio al 10 de septiembre.

Limited Edition: los miércoles del 14 de junio al 6 de septiembre (excepto el 21 de junio). Diferentes artistas para cada sesión como: Alesso, Dj Snake, Axwell ^Ingrosso, Diplo, Major Lazer o Hardwell.

HÏ IBIZA

Hï Martin Garrix: los lunes de julio al 3 de septiembre.

Hï Eric Prydz: los martes del 20 de junio al 22 de agosto.

Hï Armin Van Buuren: los miércoles del 21 de junio al 13 de septiembre.

Hï In The Dark (con artistas como Luciano, Art Department, Joris Voorn, Steve Lawler): los jueves del 8 de junio al 28 de septiembre.

Hï Glitterbox (con artistas como Roger Sánchez, Todd Terry, David Morales, Dimitri From Paris, The Shapeshifters…): los viernes a partir del 9 de junio al 29 de septiembre.

Hï Blackcoffe: los sábados del 3 de junio al 30 de septiembre

Hï Sundays (con artistas como Oliver Heldens, Don Diablo, Jonas Blue, Steve Angello, Hardwell…): Los son domingos del 2 de julio al 17 de septiembre.

AMNESIA

Sven Väth presents Cocoon (con artistas como Sven Väth, Richie Hawtin, Adam beyer…): los lunes hasta el 2 de octubre.

Together (con diferentes artistas para cada fecha como Chase & Status, Gorgon City, Jax Jones, Disciples, Rudimental, Duke Dumont, MK, Claptone…): los martes hasta el 19 de septiembre.

More Hyte (con diferentes artistas para cada fecha como Loco Dice, Chris Liebing, Fuse, Tiga, Cuartero, Chris Liebing, Monika Kruse, Dubfire, Radio Slave, Erik Morillo, Pan-Pot…): los miércoles hasta el 4 de octubre.

Cream Ibiza: con diferentes artistas para cada fecha como Paul van Dyk, Ferry Corsten, Above & Beyond, Cosmic Gate, Hardwell, Sander van Doorn, Fatboy Slim, Aly & Fila, Ummet Ozcan, Dimitri Vegas & Like Mike…) los jueves del 8 de junio al 21 de septiembre

Music ON (con diferentes artistas para cada fecha como Marco Carola, Paco Osuna, Leon, Apollonia, The Martinez Brothers, Felix Da Housecat, John Acquaviva, Derrick May, Oxia, Miss Kittin…) los viernes, con un día más, el sábado 7 de octubre.

La Espuma Opening Party (Caal Smile y Les Schmitz) el 18 de junio.

el row: (con diferentes artistas para cada fecha como Technasia, Toni Varga, Edu Imbernon, Matador Live, Cuartero, Riva Starr, Marc Maya, Bastian Bux, Ilario Alicante…) los sábados del 3 de junio hasta el 30 de septiembre.

Black Out: (con diferentes artistas para cada fecha como Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Nicky Romero, Sander van Doorn, W&W, Dimitri Vangelis & Wyman, Quintino, Yves V…): los domingos desde el 25 junio al 17 de septiembre.

Foam & Diamons (Paris Hilton) Desde el domingo 2 de julio al 27 de agosto. Comparte fiesta con Black Out.

PACHA

Flower Power: Con Dj Pipi e invitados, una fiesta dedicada a los 60 y 70 llena de amor. Los lunes hasta el 2 de octubre.

Mosaic: (Maceo Plex, Tale Of Us, Bem Klock…): los martes hasta el 3 de octubre.

My House by Martin Solveig: (capitaneada por Martin Solveig e invitados como Kungs, The Magician, Coco Cole…) los miércoles hasta el 4 de octubre.

F*** Me I’m Famous (David Guetta e invitados como Afrojack, Robin Schulz, Jonas Blue, Sam Feldt, Bakermat, Abel Ramos & Albert Neve…) los jueves hasta el 5 de octubre.

Labyrinth (capiteneada por Hot Since 82 e invotados como Dubfire, Maya Jane Coles, Erick Morillo, Yousef, John Digweed…): los viernes hasta el 6 de octubre.

Pure Pacha – Paris by Night: (como cabeza de cartel Bob Sinclar y artistas invitados como David Morales, Kryder, 2ManyDjs, Tod Terry, Daddys Groove, Lunnas…): los sábados hasta el 7 de octubre

Solomun+1 (Al cargo Solomun además de invitados para cada día de la talla de Sven Väth, Âme, Butch, Joseph Capriati, Dubfire, Dixon, John Talabot, Michael Mayer, Damian Lazarus…): los domingos hasta el 15 de octubre.

PRIVILEGE

Tale Of Us: los jueves a partir del 29 junio. Antes de esta fecha hay diferentes fiestas puntuales (Café Olé & Ibiza Gay Pride, o Monza Ibiza Records)

Suara: los domingos

Pure Carl Cox, una apuesta este verano aunque sólo dos martes: 11 de julio y 18 de julio. Tomará el relevo para el resto de martes, como ya te avanzamos en Maxima.FM, RESISTANCE. Y durante el mes de junio hay diferentes fiestas como Crew Love, Silver M y Ovum.

DC10

Circoloco (diferentes artistas como Seth Toxler, The Martinez Brothers, Matthias Tanzmann…): los lunes hasta el 9 de octubre

Paradise (diferentes artistas como Jamie Jones, Joseph Capriati, Marco Carola, Adam Beyer, David Squillace B2b Matthias Tanzmann…): los miércoles hasta el 27 de septiembre.

Dynamic Showcase (aniversario del sello Dynamic): Solomun, Adriatique, H.O.S.H, Kollektiv Turmstrasse (live), Karmon, Magdalena, Johannes Brecht (live), Lehar y Undercatt): 14 de julio

Disclosure presents Wild Life: viernes del 21 de julio al 11 de agosto.