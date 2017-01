Pide ‘Maxima Puro Dance’ a los Reyes Magos

Maximafm puro dance

Apenas 3 días para levantarnos a abrir los regalos de sus majestades los Reyes Magos. Todavía estás a tiempo de incluir el nuevo recopilatorio de MaximaFM, ‘Máxima Puro Dance’, en tu carta a los reyes y llevarte una sorpresa en la mañana del viernes.

Ha número 1 de descargas en varias plataformas

Plataformas digitales como iTunes lo incluyen para su compra, y desde su lanzamiento alcanzó el número 1. La ventaja de pedírselo a Melchor, Gaspar o Baltasar en formáto físico es la de poner tener los 3CDS en un formato especial y junto a un libro con fotogafrías de tus DJS de MaximaFM.

Estos 4 temas han sido ya número 1 de Maxima 51 Chart

Let me love you, thinking about you, the moment (novell) o do it right han alcanzado el número 1 de la lista de MaximaFM y están dentro de nuestro último recopilatorio. Aquí te dejamos sus videoclips y el tracklist completo. ¡Maxima Puro Dance es el regalo de estas navidades!